В Новосибирске скончалась сбитая мусоровозом пенсионерка

Сбитая мусоровозом пенсионерка скончалась в Новосибирске. Фото: АСТ-54

В Новосибирске скончалась 71-летняя пенсионерка, которую сбил мусоровоз. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Новосибирской области.

Напомним, ДТП произошло в среду, 5 октября, на Трикотажной улице. Бабушка переходила дорогу в неположенном месте, когда на нее наехал грузовик.

Пострадавшую госпитализировали с травмами различной степени тяжести. За ее жизнь боролись врачи, однако спасти пенсионерку не удалось.

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