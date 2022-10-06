В Новосибирске застройщика потребовали признать банкротом

Новосибирского застройщика ООО Фирма «Арго» потребовали признать банкротом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирского застройщика ООО Фирма «Арго» потребовали признать банкротом. Заявителем выступила Марина Милюкова. Информация опубликована на сайте Арбитражного суда Новосибирской области.

Заявление о признании фирмы несостоятельной зарегистрировано 5 октября. Суть в том, что у компании имеется задолженность.

Это не первая попытка Марины Милюковой добиться банкротства ООО Фирма «Арго». Так, до этого заявление женщины Арбитражный суд рассматривал в мае 2022 года. Однако его вернули на основании пункта второго статьи 9.1 Закона о банкротстве. Речь идет о моратории на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами.

Какое решение примет суд в этот раз – неизвестно.

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