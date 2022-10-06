В Новосибирске внедорожник сбил мужчину на пешеходном переходе. Фото: стоп-кадр.
Утром в четверг, 6 октября, на улице Александра Чистякова в Новосибирске внедорожник сбил мужчину. Момент аварии попал на видео.
– Авария произошла на пешеходном переходе напротив дома № 7а, – уточнили в группе «АСТ-54».
На видео видно, что автомобиль выезжала с второстепенной дороги. Судя по всему, водитель не заметил пешехода.
По словам очевидцев, пострадавший в ДТП не получил серьезных травм.
Комментаторы поста обвинили водителя в невнимательности.
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