В Новосибирске внедорожник сбил мужчину на пешеходном переходе. Фото: стоп-кадр.

Утром в четверг, 6 октября, на улице Александра Чистякова в Новосибирске внедорожник сбил мужчину. Момент аварии попал на видео.

– Авария произошла на пешеходном переходе напротив дома № 7а, – уточнили в группе «АСТ-54».

На видео видно, что автомобиль выезжала с второстепенной дороги. Судя по всему, водитель не заметил пешехода.

По словам очевидцев, пострадавший в ДТП не получил серьезных травм.

Комментаторы поста обвинили водителя в невнимательности.

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