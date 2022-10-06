В Новосибирской области ожидают второе бабье лето с 7 октября

В Новосибирскую область идет потепление. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С пятницы, 7 октября, в Новосибирскую область придет второе бабье лето. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Потепление ожидают во всех южных регионах Западной Сибири. Ночами будет до 8-9 градусов тепла.

По данным синоптиков Западно-Сибирского гидрометцентра, столбик термометра днем 7 октября в Новосибирске поднимется выше 10 градусов тепла. В субботу, 8 октября, придет настоящее бабье лето – до +17 градусов. В некоторых районах области будет еще теплее.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что в регионе потеплеет до +19 градусов.

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