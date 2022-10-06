Жительницу Новосибирска оштрафовали на 10 тысяч рублей за песни и хоровод у НОВАТа

Преподавательницу английского оштрафовали на 10 тысяч рублей за песни и хоровод у оперного театра. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Преподавательницу английского языка из НГУЭУ Анну Кукс оштрафовали на 10 тысяч рублей за песни и хоровод возле оперного театра. Об этом сообщили в Дзержинском районном суде.

По данным следствия, 24 сентября обвиняемая десять минут водила хороводы в составе группы из 50 человек и пела детские песенки возле входа в НОВАТ. При этом собравшиеся не являлись участниками санкционированного публичного мероприятия. Как уточнили в суде, таким образом женщина нарушала общественный порядок и мешала людям пройти в театр.

– Кукс А.В. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ, и ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей, – указано в сообщении на сайте суда.

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