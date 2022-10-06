В Новосибирске мать не забрала ребенка из детсада, потому что была пьяна. Фото: Алексей ФОКИН

Названа причина, по которой ребенка не забрали из новосибирского детсада. Ее озвучила уполномоченный по правам ребенка в регионе Надежда Болтенко. Выяснилось, что мать девочки была не в состоянии прийти за дочкой.

– Правоохранители установили, что 3 октября мама ребенка, будучи пьяной, привела дочь в детский сад. Она обещала забрать ребенка в 16:00, однако в этот день за девочкой так и не пришла, — сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка. — Полицейские пришли домой к девочке. Мама ребенка также была в состоянии алкогольного опьянения.

Малышку забрали в центр социальной реабилитации. В садике проведут проверку, чтобы установить, почему о неблагополучной семье они не сообщили ранее.

На мать девочки составили протокол за неисполнение родительских обязанностей.

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