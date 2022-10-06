Труп 36-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Новосибирске в Первомайском районе города на связь с родными перестал выходить 36-летний мужчина. Они не могли дозвониться до него, он не открывал дверь. Взволнованные новосибирцы вызвали спасателей.
– Вызов на улице Одоевского поступил вечером 5 октября. Спасатели вскрыли дверь. В квартире обнаружили тело мужчины 1986 года рождения, – говорится в сводке МАСС.
Умершего передали родственникам и полицейским.
Что стало причиной смерти молодого мужчины, неизвестно.
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