В мэрии Новосибирска объяснили ложное срабатывание сирены ночью на улице Зорге

В мэрии установили собственника оборудования, разбудившего сиреной новосибирцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске установили источник сирены, разбудившей на выходных жителей улицы Зорге. Эту информацию КП-Новосибирск уточнили в пресс-центре мэрии города.

Специалисты диспетчерской службы установили, что сработавшая в ночь с 1 на 2 октября сирена не относится к системе оповещения города Новосибирска. Собственника уже установили, ведут проверку оборудования.

Напомним, ранее в МЧС объяснили, что произошло ложное срабатывание. Сирена звучала около десяти минут, некоторые местные жители даже вышли на улицу.

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