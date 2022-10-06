В мэрии Новосибирска объяснили ложное срабатывание сирены ночью на улице Зорге

В мэрии установили собственника оборудования, разбудившего сиреной новосибирцев.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске установили источник сирены, разбудившей на выходных жителей улицы Зорге. Эту информацию КП-Новосибирск уточнили в пресс-центре мэрии города.
Специалисты диспетчерской службы установили, что сработавшая в ночь с 1 на 2 октября сирена не относится к системе оповещения города Новосибирска. Собственника уже установили, ведут проверку оборудования.
Напомним, ранее в МЧС объяснили, что произошло ложное срабатывание. Сирена звучала около десяти минут, некоторые местные жители даже вышли на улицу.
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