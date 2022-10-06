Известный новосибирский борец отмечает сегодня свой день рождения

Накануне своего дня рождения Роман Власов провел совместную тренировку с подростками в родном борцовском зале. Фото: Александр ЛУКИН

Первыми с наступающим днем рождения Власова поздравляли в родном борцовском зале. Незадолго до своего 32-летия капитан сборной России, воспитанник тренера победителей - заслуженного тренера РСФСР, СССР и России Виктора Михайловича Кузнецова - побывал в Новосибирске и провел совместную тренировку с подростками, которые занимаются греко-римской борьбой в спортивном комплексе «Динамо».

Мастер-класс Власова стал своеобразным подарком юным атлетам-участникам проекта «Карелин-Фонда» «Спортивная борьба» в честь открытия зала после капитального ремонта.

- Всегда рад быть в родном зале, но сейчас - особенно приятно, - отметил Роман Власов. - Зал стал светлее, раздевалки - удобнее, новый ковер постелили. Честно говоря, завидую ребятам, потому что здесь созданы идеальные условия для тренировок. Новый учебно-спортивный сезон стартовал, а значит, впереди новые испытания и победы.