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Общество6 октября 2022 3:16

Известный новосибирский борец отмечает сегодня свой день рождения

Двукратному победителю Олимпийских игр, трехкратному чемпиону мира, четырехкратному чемпиону Европы Роману Власову исполнилось 32 года
Накануне своего дня рождения Роман Власов провел совместную тренировку с подростками в родном борцовском зале. Фото: Александр ЛУКИН

Накануне своего дня рождения Роман Власов провел совместную тренировку с подростками в родном борцовском зале. Фото: Александр ЛУКИН

Первыми с наступающим днем рождения Власова поздравляли в родном борцовском зале. Незадолго до своего 32-летия капитан сборной России, воспитанник тренера победителей - заслуженного тренера РСФСР, СССР и России Виктора Михайловича Кузнецова - побывал в Новосибирске и провел совместную тренировку с подростками, которые занимаются греко-римской борьбой в спортивном комплексе «Динамо».

Мастер-класс Власова стал своеобразным подарком юным атлетам-участникам проекта «Карелин-Фонда» «Спортивная борьба» в честь открытия зала после капитального ремонта.

- Всегда рад быть в родном зале, но сейчас - особенно приятно, - отметил Роман Власов. - Зал стал светлее, раздевалки - удобнее, новый ковер постелили. Честно говоря, завидую ребятам, потому что здесь созданы идеальные условия для тренировок. Новый учебно-спортивный сезон стартовал, а значит, впереди новые испытания и победы.