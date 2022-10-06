Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечает 5 лет на посту главы региона. Фото: Александр ГЛУЗ

В четверг, 6 октября 2022 года, 51-летний Андрей Травников отмечает пятилетие на посту губернатора Новосибирской области.

Андрей Травников родился в городе Череповец Вологодской области. По специальности новосибирский губернатор – электромонтер. После армии он работал на Череповецком металлургическом комбинате.

Андрей Травников закончил Череповецкий металлургический техникум и ЧГУ, а затем прошел профессиональную переподготовку в РАНХиГС по государственному управлению. С 2016 по 2017 годы он был мэром Вологды.

6 октября 2017 года Травников стал временно исполняющим обязанности главы региона. 9 сентября 2018 года он победил на выборах и 14 сентября стал полноправным губернатором Новосибирской области.

Напомним, новосибирский губернатор регулярно ревакцинируется и почти никогда не отдыхает.

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