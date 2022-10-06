«А чего ты улыбаешься?»: в Новосибирске жительница Первомайки резко замахнулась на прохожую в хорошем настроении

В Первомайском районе местная жительница чуть не избила соседку за улыбку. Фото: Моя Первомайка.

В Первомайском районе Новосибирска местная жительница замахнулась на знакомую, которая улыбалась, пока шла ей навстречу с работы. Странная ситуация попала на видео. Испуганная местная жительница в четверг, 6 октября, рассказала о поведении соседки в группе «Моя Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте».

– Ранее конфликта между ними не происходило, да и в момент встречи ничего сказать друг другу они не успели. После инцидента женщина бросила лишь фразу: «А чего ты улыбаешься идешь?», – рассказали историю подписчицы администраторы сообщества.

Как объяснила встревоженная жительница Первомайки, она опубликовала видео, чтобы предупредить всех местных о том, что не стоит улыбаться перед этой женщиной.

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