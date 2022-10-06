Сало пролежало в работающем холодильнике один день. Фото: "Flamp"

Новосибирец нашел в копченом сале опарышей. По словам мужчины, продукт испортился на следующий день после покупки.

- Купил сала копченого кусочек, в обед поели. Кто ел, потом мучался с животом - поделился покупатель на сайте Flamp.

Как говорит новосибирец, когда он достал сало из холодильника на следующий день, заметил на нем опарышей.

- Расстроен, в общем. Сумма-то о за мясо не большая, а вот здоровье восстанавливать недешево! – говорит мужчина.

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