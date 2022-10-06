Аграрии Новосибирской области заметили резкое снижение закупочных цен на картофель

Аграрии сильно потеряли на снижении закупочных цен. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Цена на овощи в Новосибирской области осенью снизилась из-за упавшего спроса. Об этом сообщает Infopro54.

По словам министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко, урожайность 2022 года выше прошлогодних результатов. Директор сельхозпредприятия ООО «Леонис» Алексей Леонидов заметил, что урожай отличный, однако цена на овощи резко упала.

– Еще весной 2022 года по крупному опту мы продавали картофель по 25 рублей за килограмм. Сейчас цена опустилась до 8-10 рублей за килограмм. Реализация очень слабая, так как сильно упал спрос. В такой ситуации можно цену опускать до бесконечности – картофель просто некому покупать, – объяснил директор предприятия.

Если аграрии не успеют продать все остатки выращенных культур до холодов, то продукты просто выкинут. Доходы от урожая потенциально упали в 2-3 раза.

По данным Новосибирскстата, в августе 2021 года средняя стоимость килограмма картофеля составляла 36,31 рубля, в этом году – 26,14 рубля.

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