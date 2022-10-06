Рассказываем про пробки в Новосибирске 6 октября 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 6 октября 2022 года: сложно проехать по Станционной улице. Также затруднено движение по улицам Широкой, проезду Энергетиков, площадям Труда и Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали Немировича-Данченко, Троллейную, Титова и Сибиряков-Гвардейцев. Сложно проехать по улицам Блюхера, Новогодней, Советскому шоссе и по Октябрьскому мосту.

На правобережье пробки сковали улицы Восход, Никитина и Кирова. Движение по Большевистской в сторону Речного вокзала тоже затруднено.

Уровень пробок на утро 6 октября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.

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