Рассказываем про пробки в Новосибирске 6 октября 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пробки в Новосибирске 6 октября 2022 года: сложно проехать по Станционной улице. Также затруднено движение по улицам Широкой, проезду Энергетиков, площадям Труда и Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».
Пробки сковали Немировича-Данченко, Троллейную, Титова и Сибиряков-Гвардейцев. Сложно проехать по улицам Блюхера, Новогодней, Советскому шоссе и по Октябрьскому мосту.
На правобережье пробки сковали улицы Восход, Никитина и Кирова. Движение по Большевистской в сторону Речного вокзала тоже затруднено.
Уровень пробок на утро 6 октября 2022 года в Новосибирске достиг 6-ти баллов.
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