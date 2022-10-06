«Позеленели и отошли от пальцев»: у сибирячки отслоились ногти после маникюра в салоне красоты

У жительницы Новосибирска отслоились ногти после маникюра в салоне красоты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске у девушки отслоились ногти после маникюра и покрытия в салоне красоты на Немировича-Данченко. Теперь сибирячке нужна помощь врачей. Об этом она написала на «Флампе».

– Первые дня 3-4 дня ничего не волновало. Я даже закрыла глаза на огромные бугры у кутикулы. Потом на среднем пальце пошла отслойка, на указательном тоже, и пошло-поехало… Побежала в ближайший салон. Когда мне сняли покрытие, в шоке был даже администратор салона! Оно было влажным внутри. Это были не отслойки материала, а отслойки ногтя. Они были зелеными и отошли от пальцев. И такая ситуация на трех пальцах! – поделилась женщина.

Девушка записалась к врачу. Она будет сдавать анализы на синегнойную палочку. Специалисты в другом салоне уверены, условия для её развития на ногтях были подходящими.

– Надеюсь, мне не ампутируют руки после вашего «шикарного» маникюра – добавила сибирячка.

Она посоветовала другим людям обходить стороной этот салон.

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