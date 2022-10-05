Скончался Валерий Труфакин — академик Сибирского отделения РАМН

Валерий Алексеевич Труфакин скончался на 84 году жизни. Фото: www.sbras.ru

4 октября 2022 года на 84 году жизни скончался Валерий Алексеевич Труфакин — академик Российской академии наук, профессор, доктор медицинских наук. Соболезнования в связи с его кончиной выразил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Это тяжелая утрата не только для родных и близких Валерия Алексеевича, его коллег, соратников, пациентов, но и для всего научного сообщества нашей страны. Его знали и уважали далеко за пределами России. Примите мои глубокие соболезнования, — отметил Анатолий Локоть. — Валерий Алексеевич был многогранным человеком, настоящим профессионалом: пытливым изыскателем, талантливым организатором, выдающимся наставником.

Валерий Алексеевич работал на посту председателя Сибирского отделения РАМН, вице-президента РАМН, а также представителя Минздрава РФ в Сибирском федеральном округе. Он также является создателем научной школы иммуноморфологов и автором более 400 научных работ. Под его чутким руководством было защищено 5 докторских и 16 кандидатских диссертаций.

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