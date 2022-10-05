Новосибирский «Вектор» создал первое отечественное лекарство от оспы

НИОХ-14 зарегестрировали 4 октября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирский ГНЦ «Вектор» создал первое отечественное лекарство от оспы НИОХ-14. Минздрав РФ зарегистрировал его 4 октября. Информация об этом появилась в госреестре лекарственных средств.

— Торговое наименование: НИОХ-14. Дата государственной регистрации 04.10.2022, — указано в документе.

Лекарство помогает в лечении любых видов оспы, в том числе и обезьяньей оспы. Работает препарат по принципу ингибитора — блокируют формирование оболочки вируса и «запирает» в специальный белок, нарушая функционирование всей структуры вируса. Основная особенность НИОХ-14 — низкая токсичность и низкая эффективная доза.

Напомним, что препарат назвали в честь Новосибирского института органической химии. Производить его массово, как аспирин не будут. Все изготовленные партии будут храниться в госрезерве и не попадут на полки аптек. В дело НИОХ-14 вступит, только если вспыхнет оспа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Если вернется, будет страшнее ковида: новосибирские ученые запатентовали лекарство от оспы

Эксперты с опаской готовятся к тому, что этот вирус вернется на планету. Почему его боятся больше, чем коронавируса – в материале «КП» (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер