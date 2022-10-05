В Новосибирскую область за сентябрь не пустили 444 тонны продуктов из Казахстана

В Новосибирскую область не пустили 444 тонны фруктов и овощей, не прошедших фитосанитарный контроль. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирскую область за сентябрь 2022 года не пустили 444 тонны продукции из Казахстана. Ввозимые в Сибирь крупы, орехи, овощи, фрукты и сухофрукты не прошли фитосанитарный контроль. При проведении карантинного контроля было выявлено 30 нарушений.

— Выявленные нарушения при перевозке партий были связаны с отсутствием обязательного сопроводительного документа — фитосанитарного сертификата, несоответствием фактического наименования и веса груза, а также сведений, указанных на маркировке груза, с указанными в ФСС, — пояснили в региональном Россельхозе.

Не прошедшие фитосанитарный контроль грузы отправили обратно в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Партии общим весом 444 тонны состояли из свежего перца, репчатого лука, моркови, дыни, тыквы, мандаринов, винограда, груши, яблок и персиков.

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