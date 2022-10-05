У новосибирца арестовали машину из-за 30-тысячного долга за нарушения ПДД

Сибиряк погасил задолженность через две недели. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Задолжавший 30 тысяч рублей за нарушение ПДД житель Новосибирской области погасил долг только после аресте автомобиля. На него было оформлено 32 исполнительных производства.

— При совершении исполнительных действий мы обнаружили автомобиль должника у его дома. Для мотивации должника погасить просроченную задолженность на месте ему было выдано предупреждение об административной ответственности, а также был составлен акт о наложении ареста на имущество — автомобиль ВАЗ, — пояснила судебный пристав-исполнитель Черепановского районного отделения регионального УФССП Юлия Сопина.

Через две недели после ареста автомобиля мужчина погасил задолженность в полном объеме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер