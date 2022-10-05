У новосибирца арестовали машину из-за 30-тысячного долга за нарушения ПДД

Сибиряк погасил задолженность через две недели.
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Задолжавший 30 тысяч рублей за нарушение ПДД житель Новосибирской области погасил долг только после аресте автомобиля. На него было оформлено 32 исполнительных производства.
— При совершении исполнительных действий мы обнаружили автомобиль должника у его дома. Для мотивации должника погасить просроченную задолженность на месте ему было выдано предупреждение об административной ответственности, а также был составлен акт о наложении ареста на имущество — автомобиль ВАЗ, — пояснила судебный пристав-исполнитель Черепановского районного отделения регионального УФССП Юлия Сопина.
Через две недели после ареста автомобиля мужчина погасил задолженность в полном объеме.
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