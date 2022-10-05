Расписание электричек в Новосибирской области с 7 по 9 октября 2022: маршруты, время отправления

Затронут изменения пять маршрутов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Расписание электричек в Новосибирской области с 7 по 9 октября 2022 изменится в связи с ремонтом на путях. Об этом сообщили в РЖД.

— Расписание ряда пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области, изменится с 7 по 9 октября в связи с проведением плановых ремонтных работ на пути. Корректировка во времени следования составит до 58 минут, — сообщили в Западно-Сибирском РДЖ.

Затронут изменения пять маршрутов: Новосибирск — Коченево, Новосибирск — Чулымская, Новосибирск — Барабинск.

Полное измененное расписание движения поездов:

7 и 8 октября:

— № 6327 Новосибирск — Коченево, отправление в 21:28 (по расписанию), отправление со станции Обь в 22:31 (на 34 минуты позже), прибытие на станцию Коченево в 23:14 (на 34 минуты позже).

7 и 8 октября:

— № 6325 Новосибирск — Чулымская, отправление в 20:34 (по расписанию), отправление со станции Обь в 21:28 (на 25 минут позже), прибытие на станцию Чулымская в 23:18 (на 25 минут позже).

8 октября:

— № 7131 Новосибирск — Барабинск, отправление в 06:25 (по расписанию), отправление со станции Обь в 06:59 (на 5 минут позже), прибытие на станцию Барабинск в 11:02 (на 5 минут позже).

9 октября:

— № 7131 Новосибирск — Барабинск, отправление в 06:38 (на 13 минут позже), отправление со станции Обь в 07:46 (на 52 минуты позже), прибытие на станцию Барабинск в 11:49 (на 52 минуты позже) ;

— № 6305 Новосибирск — Чулымская, отправление в 07:41 (на 28 минут позже), отправление со станции Обь в 08:40 (на 58 минут позже), прибытие на станцию Чулымская в 10:35 (на 58 минут позже) ;

— № 6307 Новосибирск — Коченево, отправление в 08:36 (по расписанию), отправление со станции Обь в 9:12 (на 5 минут позже), прибытие на станцию Коченево в 09:55 (на 5 минут позже).

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