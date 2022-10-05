Новосибирская женщина-космонавт Анна Кикина отправилась на МКС

Анна Кикина отправилась в космос. Фото: vk.com/spacex

Уроженка Новосибирска Анна Кикина отправилась в космос 5 октября 2022 года. Она и еще три астронавта (из США и Японии) вылетели на МКС на корабле Crew Dragon компании Илона Маска SpaceХ..

Анна — единственная женщина в составе Центра подготовки имени Юрия Гагарина. В эту экспедицию она отправилась в рамках программы МКС Роскосмос и NASA о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских кораблях и трех американских космонавтов на российских.

Это сделано для того, чтобы в случае задержки или отмены запуска корабля одной из стран на МКС присутствовал как минимум одного космонавта Роскосмоса и NASA.

— Спасибо большое всем агентствам: Роскосмос, NASA и Space X за предоставленную нам возможность. Мы рады всем экипажем делать то, что мы сейчас делаем. И большое спасибо всем людям, которые сейчас с нами, — обратилась Анна Кикина с борта корабля, успешно вышедшего на орбиту.

Полет сибирячки на МКС транслируется в прямом эфире.

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Трансляция начнется 5 октября в 22:00 (подробнее).

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Об этом рассказали в Роскосмосе (подробнее).

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