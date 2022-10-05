Под Новосибирском два столкнувшихся грузовика перекрыли проезд по трассе

По словам очевидцев, лоб в лоб столкнулись две грузовые машины. Фото: «АСТ-54»

Под Новосибирском на шоссе, связывающем Толмачёво и Красный Восток, произошла крупная аварии. По словам очевидцев, разбито минимум три машины.

— Самосвал HOWO с оторванной кабиной оказался развернут поперёк проезжей части. Один из автомобилей опрокинулся на бок на обочине, рядом в кювете находится перевёрнутый прицеп, из которого высыпался груз, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».

О пострадавших не сообщалось. Фото: «АСТ-54»

По словам очевидцев, две грузовые машины столкнулись лоб в лоб. О пострадавших пока не сообщалось.

Из-за ДТП на трассе образовался огромный затор в обе стороны. Он растянулся от Красноглинного до недостроенной ТЭЦ 6.

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