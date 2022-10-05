В Горсовете Новосибирска рассказали, что будет с наказами уехавших депутатов Сергея Бойко и Хельги Пироговой

Хельга Пирогова и Сергей Бойко — независимые депутаты и не состоят ни в одной партии. Фото: соцсети

Председатель постоянной комиссии по наказам избирателей Горсовета Новосибирска Александр Бурмистров рассказал, сколько наказов получили депутаты Сергей Бойко и Хельга Пирогова, и что будет с ними, после отъезда чиновников из страны.

— На округе № 49 депутата Сергея Бойко зарегистрировано 54 наказа, на округе депутата Хельги Пироговой зарегистрировано 146 наказов. Они будут исполняться также, как и наказы на других округах. Поскольку мэрия, департаменты мэрии или администрация районов не будет игнорировать проблемы избирателей только потому, что нет активности от депутатов, — пояснил Александр Бурмистров в эфире Радио «Комсомольская правда». — Понятно, что когда депутаты следят за тем, как идет работа, занимаются этим, наказы исполняются быстрее. Но даже если этого нет, решаться проблемы все равно будут, несмотря на отсутствие депутатов.

Напомним, Хельга Пирогова и Сергей Бойко — независимые депутаты и не состоят ни в одной партии. Бойко покинул Россию в прошлом году. А Хельга Пирогова — этим летом сразу, как только на нее возбудили уголовное дело за оскорбительный пост в соцсетях о погибших во время спецоперации на Украине российских военных. Депутаты областного Заксобрания сообщали о намерении лишить уехавших политиков мандатов, однако по закону для этого нет оснований.

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