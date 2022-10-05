В Новосибирске с 6 октября изменятся маршруты общественного транспорта

Транспорт будет ездить по измененной схеме маршрута с 6 по 16 октября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске с 6 по 16 октября для проезда закроется улица Оловозаводская в направлении улицы Тюменской. Проезжая часть будет перекрыта в районе дома №25, к.1 из-за ремонта на теплотрассе.

— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — сообщили в мэрии.

Пока будут идти ремонтные работы, изменятся маршруты общественного транспорта. Автобусы, следующие через Оловозаводскую, пустят в объезд.

Автобусы:

— № 88 «ОРМЗ — Центральный корпус» — в обратном направлении на участке от ул. Бурденко до ул. Чигорина: ул. Ватутина, ул. Мира, ул. Аникина, ул. Тюменская, ул. Комсомольская, далее — по действующей схеме. В прямом направлении — по действующей схеме;

— № 96 «Цветущая Плющиха — Ул. Саввы Кожевникова» — в прямом направлении на участке от ул. Бурденко до ул. Чигорина: ул. Ватутина, ул. Мира, ул. Аникина, ул. Тюменская, ул. Оловозаводская, ул. Сержанта Коротаева, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — по действующей схеме;

— № 12 «Ул. Александра Чистякова — Ул. Дюканова» — в обратном направлении на участке от ул. Бурденко до ул. Чигорина: ул. Ватутина, ул. Мира, ул. Аникина, ул. Тюменская, ул. Комсомольская, далее — по действующей схеме. В прямом направлении — по действующей схеме;

— № 29 «Юго-Западный ж/м — Ул. Александра Чистякова» — в прямом направлении на участке от ул. Бурденко до ул. Чигорина: ул. Ватутина, ул. Мира, ул. Аникина, ул. Тюменская, ул. Комсомольская, далее — по действующей схеме. В обратном направлении — по действующей схеме.

Маршрутное такси № 29а «Ул. Александра Чистякова — Ул. Петухова — Ул. Александра Чистякова» — на участке от ул. Бурденко до ул. Чигорина: ул. Ватутина, ул. Мира, ул. Аникина, ул. Тюменская, ул. Комсомольская, далее — по действующей схеме.

Троллейбус № 29 «Северо-Чемской ж/м — М. «Площадь Маркса» — закрывается.

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