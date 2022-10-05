Неизвестный мужчина преследовал детей в Первомайском районе Новосибирска

В Новосибирске неизвестный мужчина преследовал нескольких школьников. Фото: стоп-кадр из видео / Моя Первомайка

В Новосибирске неизвестный мужчина преследовал нескольких школьников. Об этом сообщили в группе «Моя Первомайка».

О странном человеке рассказали родители воспитанников детской школы искусств на старом КСМ. По словам новосибирцев, вчера их дети возвращались домой с занятий, и их «провожал» до подъезда незнакомец.

− Ребята пытались оторваться от него, меняли маршрут, но человек упорно шел рядом с ними, − отметили в публикации.

С детьми мужчина не разговаривал. Однако у девочек оставалось чувство, что их преследуют.

Активисты призвали родителей быть бдительными. Ведь никто не знает, что на уме у странного мужчины.

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