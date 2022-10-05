В Новосибирске осудили рабочих, оставивших мусор после ремонта теплосетей

Жители Первомайского района пожаловались на рабочих, которые после ремонта теплосетей не убрали за собой мусор. Фото: Моя Первомайка

Жители Первомайского района пожаловались на рабочих, которые после ремонта теплосетей не убрали за собой мусор. Новосибирцы обратились в Центр Управления Регионом (ЦУР).

Пост появился 4 октября в группе «Моя Первомайка». Как отметил автор публикации, речь идет об участке со стороны улицы Радиостанция №2.

− Рабочие оставили под кустами горы мусора, − заявил автор.

На фото можно заметить обломки труб и другой строительный мусор.

На публикацию отреагировали в ЦУРе. Они пообещали разобраться в ситуации и добавили, что передали информацию в мэрию Новосибирска.

Спустя некоторое время последовал ответ от администрации Первомайского района.

− По информации ООО «Энергосети Сибири», работы по ремонту участка теплосети по улице Радиостанция №2 продолжаются, по завершении работ мусор будет убран, − сообщили в администрации.

Ремонт планируют завершить к 20 октября.

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