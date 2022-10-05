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Общество5 октября 2022 13:47

В Новосибирске осудили рабочих, оставивших мусор после ремонта теплосетей

Местные жители сняли на фото обломки труб
Анастасия ХРОМЫХ
Жители Первомайского района пожаловались на рабочих, которые после ремонта теплосетей не убрали за собой мусор. Фото: Моя Первомайка

Жители Первомайского района пожаловались на рабочих, которые после ремонта теплосетей не убрали за собой мусор. Фото: Моя Первомайка

Жители Первомайского района пожаловались на рабочих, которые после ремонта теплосетей не убрали за собой мусор. Новосибирцы обратились в Центр Управления Регионом (ЦУР).

Пост появился 4 октября в группе «Моя Первомайка». Как отметил автор публикации, речь идет об участке со стороны улицы Радиостанция №2.

− Рабочие оставили под кустами горы мусора, − заявил автор.

На фото можно заметить обломки труб и другой строительный мусор.

На публикацию отреагировали в ЦУРе. Они пообещали разобраться в ситуации и добавили, что передали информацию в мэрию Новосибирска.

Спустя некоторое время последовал ответ от администрации Первомайского района.

− По информации ООО «Энергосети Сибири», работы по ремонту участка теплосети по улице Радиостанция №2 продолжаются, по завершении работ мусор будет убран, − сообщили в администрации.

Ремонт планируют завершить к 20 октября.

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