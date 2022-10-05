В Новосибирской области на 25% вырастет тариф на капремонт

Тариф на капремонт за квадрат увеличится почти до 13 рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области тариф на капремонт в 2023 году вырастет на 25% и составит 12 рублей 53 копейки. Сейчас жители многоквартирных домов платят по 10 рублей 7 копеек.

— В 2023 году тариф на капремонт составит 12,53 рубля, в 2024 году вырастет до 15,52 рубля, в 2025 год — до 19,29 рубля, — указано в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

Судя по документу, за три года тариф на капремонт увеличится вдвое.

Напомним, что в 2022 году тариф также подняли на 25% с 8 рублей 3 копеек до 10 рублей 7 копеек. Повышение объяснили подорожанием стройматериалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирской области сумма взноса на капитальный ремонт увеличилась на 25,4%

Резкий рост тарифов объясняют повышением стоимости стройматериалов (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер