Детский омбудсмен поручила проверить новосибирский садик, откуда родители забыли забрать дочь

Надежда Болтенко прокомментировала ситуацию с девочкой, которую родители не забрали из детского сада. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко прокомментировала ситуацию с девочкой, которую родители не забрали из детского сада. Напомним, история произошла накануне — 3 октября.

— Как удалось выяснить правоохранителям 3 октября мама ребенка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, привела дочь в детский сад и обещала забрать в 16:00, однако в этот день за ребенком не пришла, — сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка. — Полицейские наведались домой к девочке. Мама девочки также была в состоянии алкогольного опьянения. Ребенка забрали в центр соцреабилитации.

Надежда Болтенко потребовала провести проверку в детском саду, куда хотела девочка, чтобы выяснить, почему о неблагополучии в семье не было сообщено ранее.

Напомним, сейчас проверку по данному факту проводит полиция. В отношении матери девочки составили протокол по части 1 статьи 5. 35 КоАП РФ (неисполнение родительских обязанностей).

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