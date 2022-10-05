В Новосибирске ограничили движение по двум улицам Центрального округа

Движение по улицам будет ограничено около двух недель. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске ограничили движение по улицам Щетинкина и Мичурина из-за аварийного ремонта теплотрассы. Ограничение продлится около двух недель.

— По 21 октября на 2 метра сужается улица Щетинкина в районе жилого дома №32. Также на 3 метра сужается проезжая часть улицы Мичурина в районе жилого дома №11, — сообщили в мэрии.

В муниципалитете водителям напомнили о необходимости быть внимательными и осторожными на дорогах на время введения ограничения движения.

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