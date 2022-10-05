В Новосибирске ограничили движение по двум улицам Центрального округа

Движение по улицам будет ограничено около двух недель.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Новосибирске ограничили движение по улицам Щетинкина и Мичурина из-за аварийного ремонта теплотрассы. Ограничение продлится около двух недель.
— По 21 октября на 2 метра сужается улица Щетинкина в районе жилого дома №32. Также на 3 метра сужается проезжая часть улицы Мичурина в районе жилого дома №11, — сообщили в мэрии.
В муниципалитете водителям напомнили о необходимости быть внимательными и осторожными на дорогах на время введения ограничения движения.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер