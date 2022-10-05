Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 октября 2022 12:58

В Новосибирске ограничили движение по двум улицам Центрального округа

Ограничение продлится две недели
Надежда КАСЬЯНОВА
Движение по улицам будет ограничено около двух недель.

Движение по улицам будет ограничено около двух недель.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирске ограничили движение по улицам Щетинкина и Мичурина из-за аварийного ремонта теплотрассы. Ограничение продлится около двух недель.

— По 21 октября на 2 метра сужается улица Щетинкина в районе жилого дома №32. Также на 3 метра сужается проезжая часть улицы Мичурина в районе жилого дома №11, — сообщили в мэрии.

В муниципалитете водителям напомнили о необходимости быть внимательными и осторожными на дорогах на время введения ограничения движения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер