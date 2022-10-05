В Новосибирской области потеплеет до +19 градусов

Теплая и ясная погода придет на выходных. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Новосибирской области на выходных ожидается потепление до +19 градусов. В столице Сибири также будет ясная и солнечная погода до +17 градусов.

— В четверг, 6 октября, ночью ожидается +1…+3 градуса, возможен небольшой дождь. Днем потеплеет до +8…+10 градусов, без осадков. Ветер западный, до 9 метров в секунду. В пятницу, 7 октября, ночью — 0…+2 градуса, в пригороде до -3 градусов. Днем температура поднимется до +10…+12 градусов. Ветер южный до 8 метров в секунду. В субботу, 8 октября, ночью ожидается +3…+5 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +15…+17 градусов. Ветер южный до 11 метров в секунду, — рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

В области самым жарким днем станет суббота — +19 градусов. В целом до конца неделю столбики температура будет держаться на отметке до +16 градусов. Местами ожидаются небольшие дожди и дожди с мокрым снегом.

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