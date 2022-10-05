Пенсионерка, которой мусоровоз переехал ноги в Новосибирске, попала в больницу

Сбитую мусоровозом женщину в Новосибирске забрали в больницу. Фото: АСТ-54

В Новосибирске госпитализировали 71-летнюю женщину, которую сбил мусоровоз. Об этом рассказали в Госавтоинспекции региона. ДТП произошло в среду, 5 октября, на Трикотажной улице.

Как сообщили в ГИБДД, пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте. Напротив дома №29 на нее наехал грузовой автомобиль.

Женщина получила травмы различной степени тяжести. Ее забрали на скорой.

На месте ДТП работал экипаж ДПС. Они устанавливали обстоятельства произошедшего.

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