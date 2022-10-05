В Новосибирске на новой ледовой арене будет дежурить МЧС

Сотрудники МЧС будут дежурить на новой ледовой арене в Новосибирске. Фото: правительство НСО

Сотрудники МЧС будут дежурить на новой ледовой арене в Новосибирске. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.

Дежурства будут вести до тех пор, пока ЛДС не введут в эксплуатацию. В них задействуют личный состав и спецтехнику.

− Это необходимо, чтобы исключить риски возникновения ЧС, − пояснили в правительстве.

В новом ледовом дворце уже запустили отопление. Все системы прошли проверку – они работают без сбоев. Внутри производят отделочные работы. Также завершают благоустройство прилегающей к ЛДС территории.

Ранее стала известна причина задержки строительства ЛДС в Новосибирске. Объект должны были сдать в конце сентября.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber