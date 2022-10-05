В Новосибирске на новой ледовой арене будет дежурить МЧС

Сотрудники МЧС будут дежурить на новой ледовой арене в Новосибирске. Фото: правительство НСО
Сотрудники МЧС будут дежурить на новой ледовой арене в Новосибирске. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области.
Дежурства будут вести до тех пор, пока ЛДС не введут в эксплуатацию. В них задействуют личный состав и спецтехнику.
− Это необходимо, чтобы исключить риски возникновения ЧС, − пояснили в правительстве.
В новом ледовом дворце уже запустили отопление. Все системы прошли проверку – они работают без сбоев. Внутри производят отделочные работы. Также завершают благоустройство прилегающей к ЛДС территории.
Ранее стала известна причина задержки строительства ЛДС в Новосибирске. Объект должны были сдать в конце сентября.
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