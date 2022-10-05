Многолетние объявления на уличных столбах возмутили жителей Новосибирска

Новосибирцы жалуются на большое количество объявлений в городе. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Новосибирцы недовольны тем, что город утопает в бесполезных объявлениях. По этому поводу одна из местных жительниц высказалась в группе «ЧП Новосибирск».

По словам сибирячки, большое количество объявлений можно найти на улицах Красина, Гоголя и проспекте Дзержинского. Причем некоторые бумажки висят годами. Все, что от них остается – грязные выцветшие обрывки.

− Каждый столб, фасад используется как доска объявлений, − пожаловалась женщина.

Жительница Новосибирска добавила, что решать данную проблему никто не спешит.

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