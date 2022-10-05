Андрей Травников поздравил учителей с профессиональным праздником и наградил лучших педагогов

Губернатор поздравил учителей с профессиональным праздником и наградил лучших педагогов. Фото: Правительство НСО

Губернатор Андрей Травников, первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панфёров и Сенатор Российской Федерации Александр Карелин приняли участие в торжественном мероприятии, посвящённом празднованию профессионального праздника «День учителя», которое прошло в Правительстве региона.

— Учителя сопровождают человека всю его сознательную жизнь — в детстве, и потом, когда мы ведём в школу сперва своих детей, а потом и внуков. Сложно переоценить общественную значимость вашей профессии. Президентом России Владимиром Путиным 2023-й год объявлен Годом педагога и наставника. Это очень правильно и своевременно. В предыдущие два года, по понятным причинам, мы уделяли больше всего внимания медицинским работникам. Сегодня мы снова обращаем свои взоры на педагогов, воспитателей, понимая, что означает их труд для настоящего и будущего нашей страны. Ваша профессия сегодня — на передовой, в зоне особого внимания общества, — отметил Андрей Травников. — Особенно это важно для Новосибирской области, потому что мы можем развиваться только за счёт людей, человеческого капитала — более ценного и большого ресурса в нашем регионе нет. Этот ресурс создаёте вы. Со своей стороны, мы будем всё для того, чтобы престиж вашей профессии рос, чтобы эффективность вашей работы повышалась. Мы вышли на очень хороший уровень закрепления в профессии выпускников наших педагогических вузов и колледжей — 87%. Наша задача — побольше привлекать в профессию выпускников.

Андрей Травников в рамках празднования Дня учителя вручил свидетельства победителям федерального конкурса на присуждение премий лучшим новосибирским учителям за достижения в педагогической деятельности в 2022 году.

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