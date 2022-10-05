В Новосибирске ищут водителя, который сбил школьницу и уехал

В Новосибирске ищут автомобилиста, который сбил школьницу и уехал. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске ищут автомобилиста, который сбил школьницу и уехал. ДТП случилось рано утром 5 октября на улице Комсомольская.

— В 8:16 неизвестный водитель на неизвестном автомобиле ехал по улице Комсомольская в сторону улицы Чигорина. Напротив дома № 1 на улице Коротаева он сбил 12-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. А после этого уехал с места ДТП, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшую школьницу доставили в больницу. Всех, кто знает что-нибудь о уехавшем водителе, просят сообщить об этом по номерам телефона 232-23-08, 232-23-32, либо в отдел полиции по адресу улица Станционная, 24/1.

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