В Новосибирске мусоровоз сбил 71-летнюю пенсионерку

В Новосибирске днем в среду, 5 октября, КАМАЗ сбил пенсионерку, переходившую дорогу. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске днем в среду, 5 октября, КАМАЗ сбил пенсионерку, переходившую дорогу. ДТП случилось в Дзержинском районе города.

— В 11:55 38-летний водитель автомобиля КАМАЗ ехал по улице Трикотажная в сторону проспекта Дзержинского. Напротив дома № 29 на улице Трикотажная он сбил 71-летнюю женщину, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшую женщину доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. На месте работал экипаж ДПС.

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