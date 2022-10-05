Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины на пожаре в Новосибирске

В Новосибирске проводится проверка по факту гибели мужчины на пожаре в Заельцовском районе. Фото: ГУ МЧС России по НСО

В Новосибирске проводится проверка по факту гибели мужчины на пожаре в Заельцовском районе. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Напомним, ЧП произошло днем 5 октября по адресу Дуси Ковальчук, 89. Загорелась квартира на четвертом этаже девятиэтажного дома. Оттуда пожарные вынесли мужчину без признаков жизни. Позже медики констатировали его смерть. Также огнеборцы эвакуировали с верхних этажей 15 жильцов.

Как рассказали в Следкоме, погибший − 90-летний мужчина. По предварительной информации, трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем.

− По данному факту Заельцовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по НСО организовано проведение доследственной проверки, − отметили в публикации.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

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