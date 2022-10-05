Пункты сбора помощи мобилизованным в Новосибирске: адреса, время работы

Более 10 пунктов сбора помощи мобилизованным действуют на территории Новосибирска. Фото: Красный Крест Новосибирск

Более 10 пунктов сбора помощи мобилизованным действуют на территории Новосибирска. Расскажем, где они находятся и по какому графику работают.

Для военнослужащих собирают разные вещи. Среди них – непортящиеся продукты, медикаменты, одежда, экипировка и так далее.

Общественная организация «Российский Красный Крест» открыла в городе 10 пунктов сбора гуманитарной помощи.

− Наша основная задача − максимально укомплектовать уезжающих ребят и передать вещи для их будущих сослуживцев, − отметили на сайте организации.

Где находятся пункты сбора помощи мобилизованным:

1) Офис «Российского Красного Креста» − улица Писарева, 4.

Понедельник − пятница с 16:00 до 20:00 (без перерыва);

2) Пункт здоровья «Российского Красного Креста» − улица Станиславского, 6 (вывеска «Ресурсный центр Ленинского района», рядом с подъездом №6).

Понедельник − пятница с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00);

3) Пункт здоровья «Российского Красного Креста» − Вокзальная магистраль, 2 (вход со двора, вывеска «Ресурсный центр Железнодорожного района»).

Работает с 3 по 14 октября 2022 года.

В рабочие дни по предварительной записи +7 961 735 51 91;

4) Пункт здоровья «Российского Красного Креста» − улица Новоморская, 12 (вывеска «Ресурсный центр»).

Работает с 3 по 14 октября 2022 года.

Понедельник − пятница с 11:00 до 15:00;

5) Пункт здоровья «Российского Красного Креста» − улица Дуси Ковальчук, 185 (вывеска «Ресурсный центр Заельцовского района»).

По предварительной записи +7 913 904 45 72;

6) Ресурсный центр Первомайского района – улица 4-ой Пятилетки, 28а (вывеска «Ресурсный центр»).

По предварительному согласованию +7 983 312 12 71;

7) Улица Российская, 10.

С 3 по 14 октября.

Понедельник − пятница с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

8) МЦ «Калейдоскоп» − Детский проезд, 8.

С 03.10.2022 до 14.10.2022 с 10:00 до 17:00;

9) САВА − улица Проспект Дзержинского, 81.

Понедельник − четверг с 15:00 до 20:00.

В остальные дни по договоренности +7 913 895 45 12.

10) Центр «Дельфин» − улица Приморская, 23.

Понедельник − пятница с 10:00 до 18:00.

Единая справочная «Российского Красного Креста»: +7 923 703 00 88.

Также в Новосибирске работают и другие пункты сбора гуманитарной помощи.

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