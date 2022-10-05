Сибирячка выбежала на улицу босиком, спасаясь от агрессивного мужа

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

В 0.40 экипаж ГБР-76 Агентства Безопасности во время движения по улице Петухова заметил на дороге босую женщину с окровавленным лицом, на вид ей было около 30 лет. Девушка безуспешно искала помощи у редких прохожих на улице и проезжавших мимо машин. Спасением для нее стал подъехавший автомобиль ГВАРДИИ, на заднем сиденье которого она нашла убежище.

Почти сразу к машине подбежал мужчина, находившийся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Он пытался открыть заднюю дверь и силой вытащить женщину наружу. «Гвардейцы» были вынуждены обезвредить нападавшего и увезти его в полицию. В отделении выяснилось, что мужчина приходится девушке мужем. Во время очередного домашнего застолья супруг вышел из себя и сильно избил жену, после чего той пришлось убежать из квартиры без обуви и верхней одежды.

Травмой головы закончилась еще одна семейная ссора - правда, на этот раз пострадавшей стороной оказался муж. В 2.50 тревожный сигнал в дежурную часть ГВАРДИИ поступил из сауны в Кировском районе города. На фоне ревности жена взяла нераскрытую бутылку с крепким алкоголем и ударила ею по голове супруга. На месте мужчине оказали первую помощь, и на этом конфликт был исчерпан, а супружеская пара как ни в чем не бывало отправилась домой.