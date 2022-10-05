Консультационный центр в Новосибирской области помогает мобилизованным гражданам. Фото: Правительство НСО

Первые три дня работы созданного Правительством Новосибирской области по поручению Губернатора Андрея Травникова консультационного центра по вопросам мобилизации показали его высокую востребованность среди военнослужащих: здесь рассмотрено уже более тысячи вопросов, касающихся помощи семьям мобилизованных граждан, социальной поддержки, отсрочки кредитных платежей и многого другого.

Работу центра, открытого на базе ДК «Звезда» Новосибирского высшего военно-командного училища Минобороны РФ, проконтролировал заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов. Он подчеркнул, что центр создан для оперативного разрешения самых разных вопросов военнослужащих, призванных по мобилизации.

— Ни одно обращение мобилизованных граждан не останется вне зоны внимания. В консультационном центре работают представители судебных приставов, банков, военкоматов, органов социальной защиты, общественной приемной Губернатора Новосибирской области — состав специалистов формировался, исходя из запросов самих мобилизованных граждан. Так, по итогам первого дня работы принято решение также пригласить представителей налоговых органов — по вопросам, связанным с освобождением от налогов. Даже первые дни работы уже подтвердили высокую востребованность центра — поток желающих обратиться в центр очень большой, за три неполных дня рассмотрено больше 1000 вопросов. Более половины из них — по вопросам предоставления кредитных каникул, вопросам, связанных с открытием и активацией банковских карт, примерно 100 обращений поступило к судебным приставам по приостановлению административных взысканий. Отдельные обращения касались компетенции военкоматов, в том числе, по другим территориям, а также — вопросов социальной поддержки, поскольку мобилизованных граждан беспокоит положение их семей, — подчеркнул Сергей Нелюбов.

Как прокомментировала замначальника отдела по работе с обращениями граждан ГУ Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, старший лейтенант внутренней службы Елена Пономарева, по обращениям по вопросам приостановления судебных производств на период мобилизации граждан исполнительные производства о взыскании задолженности будут приостановлены. В основном мобилизованные граждане обращаются с вопросами взыскания задолженности по кредитным платежам — в настоящее время у многих есть непогашенные кредиты.

Замгубернатора акцентировал внимание на том, что подход к рассмотрению всех вопросов — индивидуальный, единых «рецептов» здесь быть не может.

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