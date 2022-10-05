«Понимать состояние каждой семьи»: областные власти усилят работу с семьями мобилизованных

Органами соцзащиты в Новосибирской области будут составлены «социальные паспорта» семей мобилизованных граждан. Фото: Правительство НСО

Органами соцзащиты в Новосибирской области будут составлены «социальные паспорта» семей мобилизованных граждан — работа проводится на предмет оказания всех предусмотренных законодательством мер социальной поддержки. Также члены семей военнослужащих могут самостоятельно обратиться в органы соцзащиты в заявительном порядке.

— Отдельное направление, которое контролируется Правительством Новосибирской области, — работа с семьями, близкими мобилизованных граждан. Здесь основная задача, поставленная Губернатором, — органам соцзащиты составить «социальный паспорт» каждой семьи. Проводятся подворовые обходы, даны поручения органам соцзащиты и органам образования. Мы должны понимать состояние каждой семьи мобилизованного гражданина: какие есть потребности, есть ли на иждивении дети, какого возраста, какими мерами поддержки они пользуются, есть ли опекаемые граждане, есть ли проблемы по сопровождению кредитов. Эта работа будет вестись в постоянном режиме. Вопрос сопровождения семей является одним из основных, — подчеркнул замгубернатора региона Сергей Нелюбов.

Также замгубернатора обратил внимание, что каждая семья может обратиться в органы соцзащиты самостоятельно, в заявительном порядке: комплексным центрам социального обслуживания населения поставлены задачи по их сопровождению.

— Текущее обслуживание органы соцзащиты и центры будут выполнять в полном объёме, как раньше, но семьи мобилизованных сегодня — в приоритете, по каждому обращению мы обязаны реагировать в приоритетном порядке. Военнослужащие, призванные по мобилизации, должны быть максимально спокойны, что их близкие не брошены, поэтому сегодня так важен мониторинг и понимание того, как живут их семьи, — отметил он.

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