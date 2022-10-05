Новосибирцу дали два года за похищение покупательских тележек

В Новосибирске судили мужчину, который несколько месяцев подряд похищал покупательские тележки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске судили мужчину, который несколько месяцев подряд похищал покупательские тележки. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

На скамье подсудимых оказался 35-летний мужчина. Его признали виновным в совершении 18 эпизодов преступлений, предусмотренных частью первой статьи 158 УК РФ (кража) и частью первой статьи 161 УК РФ (грабеж).

Удалось установить, что в период с февраля по апрель 2021 года новосибирец приезжал на парковки магазинов «Лента» и «Леруа Мерлен», расположенных в Кировском районе. Там он похищал тележки, помещал их в свой автомобиль и уезжал. Мужчина делал это для того, чтобы потом продать изделия.

Общий ущерб составил более 300 тысяч рублей. Ранее неоднократно судимый сибиряк признал свою вину.

− Суд приговорил его к наказанию в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, − отметили в прокуратуре.

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