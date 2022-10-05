Дополнительная парковка для болельщиков ХК «Сибирь» появилась в Новосибирске

Болельщики смогут воспользоваться парковкой возле здания администрации Калининского района. Фото: Мэрия Новосибирска.

В Новосибирске болельщикам ХК «Сибирь» разрешили парковать автомобили возле здания администрации Калининского района на улице Богдана Хмельницкого, 14/3. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале мэрии города.

Здание администрации находится через дорогу от ледового дворца спорта «Сибирь». Выехать с парковки можно будет даже во время матча. Также в мэрии уточнили, что парковочные места предоставляются бесплатно.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что ХК «Сибирь» проиграл ярославскому локомотиву в домашнем матче.

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