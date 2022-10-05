Новосибирские археологи помогли шведскому ученому получить Нобелевскую премию

Раскопки проходили в Денисовской пещере. Фото: "Наука в Сибири" (из презентации «Новые археологические открытия на Алтае и проблемы формирования Homo sapiens» А. П. Деревянко и М. В. Шунькова)

Новосибирские археологи помогли ученому получить Нобелевскую премию. Шведскому биологу Сванте Паабо вручили ее за исследование генома человека. В этом ему посодействовали раскопки археологов, сделанные в Денисовской пещере.

В 2008 году в Денисовской пещере новосибирские археологи обнаружили фалангу мизинца Денисовского человека. Как ранее сообщал сайт «Наука Сибири», в 2016 году ученым удалось найти фрагмент человеческой кости. Она принадлежала ребенку.

После долгих исследований ученые выяснили, что девочка оказалась помесью денисовца и неандерталки. Они пришли к выводу, что денисовцы и неандертальцы долгое время жили вместе в Денисовской пещере и взаимодействовали друг с другом.

Как сообщили в пресс-релизе на сайте Нобелевской премии, шведский ученый расшифровал геном неандертальца − вымершего родственника современных людей. Также именно он открыл гоминин (подсемейство млекопитающих – прим. ред.) Денисова, который ранее был неизвестен.

Паабо обнаружил, что передача генов от этих ныне вымерших гомининов к человеку разумному (Homo sapiens) произошла после миграции из Африки около 70 тысяч лет назад.

− Этот древний поток генов, переданный современным людям, имеет физиологическое значение сегодня. Например, он влияет на то, как наша иммунная система реагирует на инфекции, − отметили в публикации.

Основополагающие исследования ученого дали начало совершенно новой научной дисциплине – палеогеномике.

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