ГК «Расцветай» ввела в эксплуатацию проект в Москве

«Расцветай в Люблино» привлекает внимание современным архитектурным силуэтом. Фото: ГК «Расцветай»

Монолитно-кирпичный дом «Расцветай в Люблино» (12-14 этажей) от известного новосибирского застройщика ГК «Расцветай» привлекает внимание современным архитектурным силуэтом и продуманным благоустройством придомовой территории. Современный ландшафтный двор-парк с детскими, спортивными площадками и зонами отдыха делают «Расцветай в Люблино» комфортным для проживания для семей с детьми.

На первом этаже расположены коммерческие помещения, которые формируют для жителей «Расцветай в Люблино» всю необходимую инфраструктуру. Подъездные холлы московского проекта ГК «Расцветай» выполнены по авторскому дизайн-проекту.

Современный ландшафтный двор-парк с детскими, спортивными площадками и зонами отдыха делают «Расцветай в Люблино» комфортным для проживания для семей с детьми. Фото: ГК «Расцветай»

Преимущество района Люблино – развитая транспортная и социальная инфраструктура и множество рекреационных зон. В пешей доступности от дома три станции метро: м. «Волжская», м. «Люблино», м. «Кубанская» (МЦД-2).

– ГК «Расцветай» постоянно развивается и пополняет портфель как сданных, так и новых проектов. Ввод в эксплуатацию «Расцветай в Люблино» – важный шаг в стратегическом развитии компании. Мы постоянно расширяем географию проектов. В августе ГК «Расцветай» открыла продажи в проекте комплексной застройки в Ленинградской области – «Расцветай в Янино», – рассказали в пресс-службе застройщика.

На правах рекламы