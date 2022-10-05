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Общество5 октября 2022 7:16

Мэр Новосибирска объяснил, почему во время дорожных работ не отремонтировали поребрики

Он признался, что на эти работы не хватило денег
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Мэр Анатолий Локоть объяснил, почему во время дорожных работ не отремонтировали поребрики.

Мэр Анатолий Локоть объяснил, почему во время дорожных работ не отремонтировали поребрики.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске в 2022 году отремонтировали 45 автодорог, но не везде работы коснулись бордюрного камня, разделяющую проезжую часть и тротуар. На вопрос новосибирца о ремонте поребриков мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил в среду, 5 октября, в эфире радио «Вести Новосибирск».

– Два последних года прежде всего уделяли внимание проезжей части. Как всегда, причина – это деньги. Не хватало денег, чтобы проследить за поребриками. К примеру, на перекрестке Гусинобродского шоссе и Доватора пришлось очень серьезно поработать. Очень много средств вложено, организация работы потребовала внимания. И сейчас там первоклассная дорога, никто не жалуется. Но на поребрики денег не хватило, – признался мэр.

В план работ на 2022 год входил ремонт 63 дорог. На сегодняшний день из них полностью выполнено 45, остальные в стадии завершения. Но при этом, как заметил градоначальник, сейчас идет работа также и над тротуарами, в том числе бордюрной частью.

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