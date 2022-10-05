Мэр Новосибирска объяснил, почему во время дорожных работ не отремонтировали поребрики

Мэр Анатолий Локоть объяснил, почему во время дорожных работ не отремонтировали поребрики. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске в 2022 году отремонтировали 45 автодорог, но не везде работы коснулись бордюрного камня, разделяющую проезжую часть и тротуар. На вопрос новосибирца о ремонте поребриков мэр Новосибирска Анатолий Локоть ответил в среду, 5 октября, в эфире радио «Вести Новосибирск».

– Два последних года прежде всего уделяли внимание проезжей части. Как всегда, причина – это деньги. Не хватало денег, чтобы проследить за поребриками. К примеру, на перекрестке Гусинобродского шоссе и Доватора пришлось очень серьезно поработать. Очень много средств вложено, организация работы потребовала внимания. И сейчас там первоклассная дорога, никто не жалуется. Но на поребрики денег не хватило, – признался мэр.

В план работ на 2022 год входил ремонт 63 дорог. На сегодняшний день из них полностью выполнено 45, остальные в стадии завершения. Но при этом, как заметил градоначальник, сейчас идет работа также и над тротуарами, в том числе бордюрной частью.

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