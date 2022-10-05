Строительство семи поликлиник в Новосибирске по ГЧП подорожало вдвое. Фото: ГК "ВИС".

В Новосибирске вдвое взлетела стоимость строительства семи поликлиник в рамках ГЧП (государственно-частного партнерства). Теперь она составляет 19,5 млрд рублей. Раньше на возведение объектов планировали направить 9,7 млрд. Известно, что прямое соглашение для строительства медучреждений заключили Газпромбанк, Минздрав Новосибирской области и Седьмая концессионная компания, сообщает пресс-службе финансового партнера проекта Газпромбанка.

Изначально стоимость проекта оценивалась в 9,7 млрд рублей. Работы на всех объектах стартовали в августе 2022 года.

Общие капитальные затраты посчитали с учетом актуальной сметной стоимости. Так, 11,6 млрд из общей стоимости на строительство 7-ми поликлиник будет получено кредитом от Газпромбанка. Остальные деньги выделят из регионального бюджета, а также из средств группа компаний «ВИС».

Соглашение на строительство поликлиник заключили на 10 лет. Работы сейчас ведут на всех площадках. В трёх объектах рабочие намерены закрыть тепловые контуры строений уже осенью 2022 года.

Ранее КП-Новосибирск писала, что депутатов Новосибирска возмутило повышение стоимости строительства семи поликлиник.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер