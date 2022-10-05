Новосибирцы пожаловались на толпы алкоголиков у магазина возле детского сада

Возле магазина постоянно стоят бутылки. Фото: предоставлено героиней материала

Жители Новосибирска жалуются на продуктовый магазин, где торгуют алкоголем. Находится он возле детского сада. По словам местных, возле него постоянно стоят пьяные люди, еще все завалено мусором.

- Магазин находится возле дома на Федосеева,3. Там есть основной набор продуктов, но основную выручку делают на алкоголе. Пиво там можно купить в любое время, и из-за этого возле магазина постоянно собираются алкаши, - рассказала КП-Новосибирск одна из жительниц дома.

По словам женщины, рядом с магазином находятся детский сад, школа, детские площадки.

- Дети идут утром и видят весь мусор, ну и людей пьяных тоже. Им страшно, - говорят местные.

Жители дома писали жалобу в Роспотребнадзор, но, по их словам, никакой реакции не было.

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