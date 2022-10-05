МТС запустила книжный сервис «СТРОКИ» с собственным издательством

Фото: Евгения ГУСЕВА

Книжный сервис «Строки» будет выпускать оригинальный контент, а также на эксклюзивных правах издавать зарубежные бестселлеры, в том числе романы «Рай» и «Посмертие» нобелевского лауреата по литературе 2021 года Абдуларзака Гурны. Книги выйдут как в электронном, так и в бумажном варианте. Издательство планирует развивать направления нон-фикшна, исторической литературы, сентиментальной прозы и детской литературы.

Редакция «Строк» выпустит подкасты на актуальные темы с российскими медиа и независимыми авторами: «Это сигнал» от ведущего научно-популярного медиа N+1, «Тьфу-тьфу-тьфу» от просветительского проекта Arzamas, «Зависимость» от студии «Либо/Либо» с Ликой Кремер, «Литра в кармане» с детскими писателями и педагогами, «Живая библиотека» о социальных вопросах от медиапортала «Такие дела» и многое другое.

Также «Строки» эксклюзивно выпустят в электронном и аудиоформате документальный роман «Мост в небеса» от автора всемирного бестселлера «Американская грязь» Дженин Камминс, «Книга ночи» – новинка от автора «Жестокого принца» Холли Блек и одна из самых ожидаемых TikTok-сенсаций – романтическая комедия «Гипотеза любви» Али Хейзелвуд.

– Мы продолжаем расширять экосистему МТС не только с запусками новых продуктов, но и через развитие и переосмысление существующих сервисов. Возможности собственного издательства и идея кросс-платформенности «Строк» выводят сервис за рамки привычной онлайн-библиотеки. Мы верим, что платформа станет одним из наших знаковых продуктов и лидером в сегменте книжных сервисов, – рассказала CPO сервиса «Строки» Евгения Рыкалова.