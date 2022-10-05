Мэр Новосибирска, губернатор и глава Минобра региона поздравили педагогов с Днем учителя

Губернатор, мэр и глава Минобра Новосибирской области поздравили учителей с профессиональным праздником. Фото: Telegram-канал Анатолия Локтя.

В День учителя педагогов поздравили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска, а также глава министерства образования региона Сергей Федорчук.

Губернатор напомнил о том, что учитель – одна из важнейших профессий, поблагодарил педагогов за труд и пожелал здоровья, оптимизма, энергии и успехов.

– За успехом каждого ребенка стоит плодотворный и беззаветный труд педагогов. Они не просто передают детям свои знания, но и помогают им раскрывать свои таланты, вкладывают в них основы морали, нравственности и любви к Родине, – заметил глава региона.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в поздравлении подчеркнул, что в Новосибирске работают 19 тысяч педагогов.

– Дорогие учителя Новосибирска! Благодарю вас за бесценный труд, самоотдачу, ответственное отношение к делу, умение идти в ногу со временем, сохраняя славные традиции сибирской педагогической школы, – поздравил учителей градоначальник.

– Пятое октября – важнейший праздник. Он символизирует то, что учительская профессия делает в нашей жизни главное – передает опыт предшествующих поколений, воспитывает тех, кому жить после нас, – поздравил учителей министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

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